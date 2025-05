À la mi-temps de la finale, le PSG mène sans forcer

Finale déjà terminée ?

Le PSG s’est rendu la tâche aisée, ce samedi, en finale de Ligue des champions, contre l’Inter Milan. À la mi-temps, les hommes de Luis Enrique mènent 2-0 grâce à des buts d’Achraf Hakimi, qui a eu la bonne idée de ne pas célébrer face à son ancien club, et de Désiré Doué.

Un réveil de l’Inter ?

Dominateurs dès l’entame de match, les Parisiens ont rapidement emballé la rencontre pour faire le break et se mettre à l’abri. L’ancien Rennais, plus jeune joueur sur la pelouse, était également passeur décisif sur la première réalisation. En fin de premier acte, Ousmane Dembélé, trouvé sur un centre au second poteau, aurait pu corser l’addition, mais sa frappe était trop enlevée.

De son côté, l’Inter n’avait mis son réveil qu’à partir de la 30e minute, et si la puissante tentative de la tête de Marcus Thuram n’a pas trouvé le cadre, elle a fait comprendre au PSG qu’il ne fallait pas encore célébrer.

Et si ça faisait comme en 2005 ?