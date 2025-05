VIDÉO : Achraf Hakimi ouvre le score... mais ne célèbre pas !

Déjà sur la bonne voie.

Il n’a fallu que 12 minutes au Paris Saint-Germain pour ouvrir le score. Après une entame pied au plancher lors de laquelle les Parisiens ont confisqué le ballon à l’Inter Milan et investi le camp adverse, une superbe action collective a permis de mettre le club français sur les bons rails dans cette finale de Ligue des champions.

Comme à son habitude, c’est Vitinha qui a créé le décalage, d’une superbe passe verticale claquée trouvant Désiré Doué dans la surface. Le jeune crack, préféré à Bradley Barcola par Luis Enrique, a ensuite réussi un subtil contrôle orienté pour ensuite trouver Achraf Hakimi, seul au second poteau.

🇲🇦 HAKIMI OUVRE LE SCORE !!!! PARFAITEMENT SERVI PAR DOUÉ, LE MAROCAIN CONCLUT DANS LE BUT VIDE 😍 1-0 pour le PSG dès la 12e minute de jeu !#PSGINT | #UCLFinal pic.twitter.com/FnTiEhq4iN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2025

Le Marocain ne s’est pas fait prier pour trouver le chemin des filets, mais a toutefois refusé de célébrer et s’est même excusé auprès du kop milanais. Oui, vous avez bien lu, il n’a pas célébré le but le plus important de sa carrière ! Tout ça pour 45 petits matchs sous le maillot de l’Inter, lors de la saison 2020-2021. Pourtant, il est le premier buteur d’un club français en finale de Coupe d’Europe depuis Daniel Dutuel, lors de Bordeaux-Bayern en Coupe de l’UEFA 1996.

Après tout, faire le pingouin en finale, c’est ringard.