Pour Bruno Genesio, Lille a « un ascendant psychologique »

« Il y avait la possibilité de faire mieux. »

Oui, ces propos sont bien ceux de Bruno Genesio après le match nul de Lille sur la pelouse du Borussia Dortmund lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. Mené au score, le LOSC a trouvé les moyens d’égaliser. Mais à l’instar de son entraîneur, Benjamin André considère que la victoire était à la portée de son équipe. « On a été un peu timides dans la première demi-heure, on a mieux construit après et on les a fait courir. C’est dommage, parce que je pense qu’il y avait la place pour gagner », a indiqué le milieu de terrain pour Canal +.

« La première mi-temps a été très cohérente dans l’aspect défensif, mais on a été un peu timorés avec le ballon, a renchéri le coach des Dogues, qui estime toutefois être bien placé pour la qualification en quarts. En deuxième période, on a su à la fois trouver de la maturité et de la dangerosité tout en gardant un équilibre. On a presque des regrets de ne pas avoir marqué un deuxième but, mais ça reste un bon résultat. On est à la mi-temps de la confrontation, le plus dur reste à faire. Le but à l’extérieur ne compte plus, il faudra absolument gagner chez nous. On aura l’avantage du terrain devant notre public, on a pris un ascendant psychologique. »

Place à la revanche, désormais.

Les notes de Dortmund-Lille