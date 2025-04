Strasbourg régale contre Sainté et s'ouvre l'appétit

Strasbourg 3-1 Saint-Étienne

Buts : Moreira (7e), Emegha (63e) & Bakwa (83e) pour le Racing // Davitashvili (19e) pour les Verts

Et si le Racing accrochait une place en Ligue des champions ?

Strasbourg a décroché un succès précieux dans la course à l’Europe, ce samedi, en s’imposant à la Meinau face à Saint-Étienne (2-1). Avant les rencontres de Lille (53 points) et Lyon (51), les hommes de Liam Rosenior sont désormais cinquièmes de Ligue 1 avec 54 unités, à seulement une longueur de l’Olympique de Marseille, troisième. L’ASSE, toujours avant-dernière au classement, reste de son côté dans la zone rouge.

Le Racing plus réaliste face au but

Trouvé à l’entrée de la surface, Diego Moreira met rapidement le Racing aux commandes d’un délicieux extérieur du pied délicieux que Luka Modrić ou Ricardo Quaresma n’auraient pas renié (1-0, 7e). Si Sebastian Nanasi manque de peu de faire le break avec une frappe sur le poteau, Sainté réagit rapidement grâce à Zuriko Davitashvili : le Géorgien offre un joli numéro dans la surface alsacienne, se jouant de deux défenseurs pour ensuite ajuster Gautier Larsonneur (1-1, 19e).

La rencontre est emballante avec des occasions de part et d’autre. Comme celle d’Irvin Cardona, qui manque gros avec une tentative trop axiale facilement captée par Đorđe Petrović. Strasbourg en profite pour prendre l’avantage quelques minutes plus tard : bien servi par Moreira, Emanuel Emegha ne manque pas sa reprise à bout portant (2-1, 63e). Plus efficace, le Racing remet une pièce dans la machine en fin de match, avec une belle frappe de Dilane Bakwa à la suite d’une contre-attaque (3-1, 83e).

Les rageux diront que Strasbourg n’est en là que que grâce à Chelsea.

RCSA (3-4-2-1) : Petrović – I. Doukouré (G. Doué, 64e), Omobamidele, M. Sarr – Bakwa (Ouattara, 89e), A. Santos, Barco, D. Moreira – Lemaréchal (Amo-Ameyaw, 84e), Nanasi (H. Diarra, 64e) – Emegha. Entraîneur : Liam Rosenior.

ASSE (4-3-3) : Larsonneur – Appiah, Bernauer, Nadé, Pétrot – Moueffek (Mouton, 70e), Ekwah, Tardieu – Cardona (Old, 70e), Stassin (Wadji, 80e), Davitashvili. Entraîneur : Eirik Horneland.

