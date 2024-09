Neal Maupay ne comprend pas les insultes sur les réseaux

Neal de Maupayssant.

Belle recrue de l’intersaison du côté de Marseille, Neal Maupay est loin d’être un joueur discret. Dans les colonnes de La Provence, l’ancien Niçois est ainsi revenu sur ses petites habitudes de chambreur, et ne comprend pas vraiment la haine que cela engendre, notamment sur les réseaux sociaux. « J’ai toujours eu ce côté chambreur sur et en dehors du terrain. Pour moi ça fait partie du jeu, avance-t-il. Si je veux chambrer un ami ou faire un truc dans un match, je n’ai pas envie de me priver. »

Le droit de chambrer

Malheureusement, les insultes sur les réseaux, où il aime partager ses blagues, sont monnaie courante. Des attitudes qu’il ne comprend logiquement pas et qu’il a déjà dénoncées par le passé : « C’est une des raisons pour lesquelles je ne lis pas les commentaires. […] Les gens se permettent des choses… Je trouve ça scandaleux. Je suis le premier à chambrer, mais ça doit rester dans les règles de l’art, on n’insulte personne, on ne menace personne. »

Personnage haut en couleur, il n’a ainsi pas hésité à chambrer les Lyonnais après la victoire au Groupama Stadium, comme il l’avait fait à de multiples reprises en Angleterre. Un amour pour les piques qui lui a valu d’être qualifié par Michail Antonio de joueur le plus détesté de Premier League. « Je prends ça comme un compliment », ajoute-t-il simplement.

Maupay répond aussi aux commentaires de ses anciens coéquipiers dénonçant son choix de signer à l’OM, comme Alexy Bosetti : « C’est une chose qui ne m’atteint pas. Je n’ai pas d’avis à ce sujet, je suis en paix avec mon choix, heureux d’être ici. »

