Pour Medhi Benatia, on en fait trop avec l’OM

Dans un long entretien accordé à La Provence, au cours duquel il a notamment un bel hommage à Jean-Louis Gasset récemment démis de ses fonctions d’entraîneur à Montpellier, Medhi Benatia s’est attardé sur les analyses concernant l’Olympique de Marseille, dont il est le directeur du football. Et pour l’ancien défenseur, on en fait trop. « Nice est passé sixième, qui parle du club? Lyon a eu une période compliquée, qui en a parlé ? Si la défaite contre Manchester United était arrivée à l’OM, il aurait fallu tout raser ce matin. Le foot ce n’est pas ça, on doit parler de stabilité, laisser les gens travailler. » Une sortie liée à la mauvaise dynamique actuelle de l’OM, qui a, entre autres, engendré une brouille entre le coach, Roberto De Zerbi, et ses joueurs.

Benatia en a également profité pour revenir sur sa suspension de trois matchs ferme – finalement levée – à la suite d’un carton rouge reçu en quarts de finale de Coupe de France contre Lille en janvier dernier : « Vous savez ce qu’a dit le représentant de la Fédération française de football ? Il a dit : “Quand on voit Monsieur Benatia, il est plus impressionnant physiquement et il fait beaucoup plus peur qu’Olivier Létang.” C’est sérieux ? C’est pour vous dire dans quel monde on vit. Pourquoi je fais plus peur qu’un autre ? » Troisième au classement, l’OM reçoit Montpellier ce samedi soir (21h05) et pourrait, en cas de victoire, se rapprocher un peu plus d’une qualification directe en Ligue des champions.

