Séville a trouvé son nouvel entraîneur

Fumée blanche !

Le Séville FC a officialisé ce lundi son nouvel entraîneur. Il s’agit de l’Argentin Matias Almeyda. Ce dernier s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec les Blanquirrojos. Passé notamment par River Plate, CD Guadalajara ou encore l’AEK Athènes, Almeyda prend la relève de Francisco Javier Garcia Pimienta, licencié en avril, ainsi que de son intérimaire Joaquin Caparros. Il aura fort à faire pour redresser la barre d’une équipe qui a terminé à la 17e place de la Liga lors de l’exercice 2024/2025, à un petit point du premier relégable, Léganes, et qui reste sur trois saisons plus que moyenne pour un club du standing de Séville (11e en 22/23 et 13e en 23/24).

C’est le grand remue-ménage.