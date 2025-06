Séville licencie son directeur sportif

Le Séville FC veut se reconstruire.

Après plusieurs saisons à galérer dans les bas-fonds de LaLiga, les Andalous ont échappé de justesse à la relégation cette saison, en finissant 17es à un petit point du premier relégable, Leganés. Pour démarrer un nouveau cycle, les grands manœuvres ont commencé chez le spécialiste de la Ligue Europa. Et c’est le directeur sportif Victor Orta qui en fait les frais, après avoir passé deux ans sur les bords du Guadalquivir comme annoncé dans un communiqué du club publié ce mercredi.

Des choix contrastés

Le directeur sportif paye ses mauvais choix depuis deux ans. Après s’être fait prêter Alejo Veliz (six matchs, zéro but) en 2023-2024, l’ancien directeur sportif de Middlesbrough avait notamment recruté l’attaquant montpelliérain Akor Adams pour 5,5 millions (quatre matchs, zéro but). Un ancien directeur sportif de Monaco (2016-2017) serait pressenti pour le remplacer, en la personne d’Antonio Cordon.

