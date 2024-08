L’ex titi parisien Wilson Odobert rejoint Tottenham

Les enfantillages, c’est terminé.

Wilson Odobert a 19 ans, est né dans la ville de Jean-François Copé, a été titulaire dans toutes les équipes de France de jeunes, a marqué un but cette saison en Championship (normal, le championnat vient de démarrer) et est désormais un joueur de Tottenham jusqu’en 2029. Le club du nord de Londres a annoncé le transfert ce vendredi.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the permanent transfer of Wilson Odobert from Burnley, subject to formalities ✍️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 16, 2024