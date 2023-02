L’ex-président de la Ligue du Centre condamné pour harcèlement

Le ménage nécessaire.

Jacky Fortépaule, ex-président de la Ligue du Centre de football, est accusé de harcèlement moral et sexuel par six salariés (deux hommes et quatre femmes) quand il occupait toujours ses fonctions. L’homme de 76 ans a été condamné à un an de prison avec sursis et 1500 euros d’amende par la cour d’appel d’Orléans, comme le révèle La République du Centre. Fortépaule devra également verser 20 000 euros de dommages et intérêts aux plaignants.

Plaidant la thèse du complot contre lui, il n’aura pas réussi à convaincre les magistrats. Cette condamnation fait suite à plus de cinq mois d’enquête et 112 auditions. Sur ce dossier, des preuves éloquentes ont été données au tribunal. L’une des plaignantes, qui avait déposé plainte pour harcèlement sexuel, avait notamment présenté des mails à caractère érotique de la part du dirigeant. Une affaire de plus qui ne va pas rétablir la réputation des instances du football français.

Fortépaule, esprit faible.