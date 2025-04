Qui peut s’asseoir à la table de l’Étoile rouge et dire : « J’ai une meilleure série à domicile que toi » ?

Le seul record que Novak Djokovic n’ira pas chercher.

C’est un record historique dans le monde du football : l’Étoile rouge de Belgrade est sur une série d’invincibilité à domicile en championnat de 148 matchs. Sa dernière défaite ? Le 30 avril 2017, face au Partizan Belgrade. Et il était déjà champion. Oui, en avril. Pour une raison simple : c’était sa seule défaite de la saison. Et la saison précédente ? Deux défaites. Celle d’avant ? Une seule. Pour faire plus simple : l’Étoile rouge a perdu quatre fois à domicile en championnat… en dix ans. Son apogée ? La saison 2020-2021 : 108 points en 38 matchs (35 victoires, 3 nuls). Un rouleau compresseur rouge et blanc.

FK Crvena zvezda nije izgubila ligašku utakmicu na domaćem terenu punih 8 godina. Njihov niz od 148 uzastopnih ligaških mečeva bez poraza kod kuće* je svetski rekord! Poslednji put kada je Zvezda poražena na svom stadionu u prvenstvu: – Lester Siti je bio aktuelni šampion… pic.twitter.com/TbUnfcuD7A — Meridianbet (@meridianbet) April 17, 2025

Ils ont été invincibles

Seules cinq équipes dans l’histoire ont atteint ou dépassé 90 matchs sans défaite à domicile en championnat :

91 matchs : Cobreloa (Chili), invaincu entre 1979 et 1985.

92 matchs : FC Nantes (France), invaincu entre 1976 et 1981.

96 matchs : déjà l’Étoile rouge (Serbie-Monténégro), invaincue entre 1998 et 2004.

121 matchs : Real Madrid (Espagne), invaincu entre 1957 et 1965.

148 matchs : l’Étoile rouge de Belgrade (Serbie), invaincue depuis 2017.

Et l’Olympique de Marseille n’est plus qu’à… 147 matchs d’égaler ce record !

