Les Ultras monégasques accusent leurs joueurs de s’alcooliser à outrance

Au prix du verre, pas si sûr.

Monaco n’arrive plus à gagner et pourrait ne pas disputer de compétition européenne la saison prochaine s’ils ne font pas un meilleur résultat que Rennes ce week-end. Déçus et remontés, les Ultras Monaco 1994 ont publié un communiqué dans lequel ils accusent des joueurs de s’alcooliser à outrance dans les bars jusqu’à cinq heures du mat’. Sans donner spécialement de nom, les fans tirent la sonnette d’alarme et retracent tous les objectifs du début de saison qui n’ont pas été atteints par faute d’envie, de motivation et d’« egos surdimensionnés ». Ils ne remettent pas seulement les joueurs en cause mais également le directeur sportif corporatiste, Paul Mitchell.

MOUILLEZ LE MAILLOT OU CASSEZ-VOUS ! pic.twitter.com/nzaYDXQHOS — Ultras Monaco 1994 (@ULTRASMONACO94) June 1, 2023

Selon eux, il est grand temps de dire au revoir à certains cadres pour retrouver l’esprit du club et assurer l’héritage de l’AS Monaco.

Une longue lettre pour si peu de supporters.

