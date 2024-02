Les supporters toulousains réalisent le plus gros déplacement de l’histoire du club

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour croquer dans des pastéis de nata.

Selon les derniers chiffres avancés par le Téfécé, 3 200 supporters feront le déplacement dans la capitale portugaise, pour donner de la voix depuis le parcage des visiteurs et encourager les Violets qui affrontent le Benfica Lisbonne ce jeudi soir, à l’occasion du barrage aller de la Ligue Europa. Salué par les forces de l’ordre britannique pour l’atmosphère très conviviale affichée lors du déplacement à Liverpool en octobre dernier (match perdu 5-1), le cortège toulousain qui se déplace à Lisbonne sera le plus important de l’histoire des supporters des Pitchounes à l’étranger, battant tous les records… Sauf ceux des fans rennais, qui seront plus de 8 000 à Milan.

Le violet scintillera fort jeudi soir à l'Estadio da Luz ! Vous serez plus de 3000 à Lisbonne en tribune visiteurs pour encourager les joueurs du TéFéCé à l'occasion de leur barrage aller d'Europa League contre Benfica 💪😈 ⏳ J-3…#SLBTFC pic.twitter.com/JA5QGueOGv — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 12, 2024

Au vu du contexte qui englobe ce match (la programmation pouvait être suspendue en raison du mouvement de ​​manifestations des forces de l’ordre portugaises depuis la mi-janvier, ce qui avait conduit notamment au report de plusieurs rencontres sportives au Portugal), rien n’assure pour autant que les supporters violets puissent se rendre au stade.

