Les supporters du Torino ont passé leur dimanche dans la rue

Ils auraient pu quasiment remplir le stade olympique de Turin et sa capacité d’un peu plus de 28 000 places. Ce dimanche 4 mai, environ 20 000 supporters du deuxième club de Turin (8 000 selon la police) se sont rassemblés dans les rues de la ville italienne, plus exactement devant le bar Norman de la via Pietro Micca, lieu de création du Torino en 1906, pour commémorer le tragique accident de Superga, ainsi que pour protester contre la direction actuelle du club.

Un triste anniversaire bien fêté

Le cortège a amené les supporters à traverser la ville à pied pour se rendre à la basilique de Superga, là où s’était écrasé l’avion le 4 mai 1949, coûtant la vie aux 31 passagers et décimant le Grande Torino, de retour d’un match amical contre Benfica à Lisbonne. Au programme : fumigènes, drapeaux, chants pour ne pas oublier.

Torino : "Il #Toro siamo noi" Comme chaque 4 mai, la tifoseria du #Torino s'est rendue en cortège vers #Superga pour l'anniversaire de la tragédie de 1949. L'occasion cette année aussi d'une nouvelle protestation contre le Président #Cairo #CurvaMaratona #granata (05.05.25) pic.twitter.com/amjHN0XPX1 — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) May 4, 2025

Outre ce vibrant hommage, les supporters du Torino en ont profité pour protester contre le président du club Urbano Cairo. Le businessman italien est pointé du doigt pour faire passer au premier plan des intérêts financiers en dépit de meilleures ambitions sportives. Le club turinois n’a plus goûté à un parcours européen depuis la saison 2019-2020, et stagne dans le ventre mou de Serie A à la onzième position.

Et le prochain rendez-vous ne sera pas une partie de plaisir : réception de l’Inter dimanche à 18h.

