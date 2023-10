Les supporters de Toulouse félicités par la police de Liverpool

Défaite 5-2 du TFC à Anfield, les ultras réduisent l’écart.

« C’est la meilleure tribune du championnat », peut-on souvent entendre au Stadium. Jeudi, les supporters du Téf se sont exportés pour devenir la meilleure tribune d’Europe, dans l’antre d’Anfield, rien que ça. Si les joueurs de Carles Martinez Novell ont rapidement été dépassés par la supériorité de Liverpool (5-1), les 2400 supporters parqués n’ont pas cessé de donner de la voix. De quoi être applaudi par les fans adverses au coup de sifflet final.

@ToulouseFC You should be very proud of your fans, who behaved impeccably, today, in Liverpool City Centre. They created a wonderful atmosphere. #thepurples #merci #toulouse #DeboutToujours pic.twitter.com/BO0gYgFb9N

— MerPol Liverpool City Centre (@MerPolCityCen) October 26, 2023