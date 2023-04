Les supporters de MU veulent Harry Kane

Ça vaut quoi, la parole d’un Mancunien ?

Les supporters de Manchester United préparent déjà le mercato estival. À l’occasion du duel opposant les Spurs de Tottenham à leurs Reds Devils (2-2), les fans de MU s’étant rendus à Londres ont en effet lancé un chant à destination de Harry Kane, qu’ils invitent à les rejoindre dès le mois de juin prochain : « Harry Kane, on se retrouve en juin ! »

Harry Kane; we’ll see you in June! pic.twitter.com/KUlleCAfOe — MUFC Away Days (@mufcaways_) April 27, 2023

Si leur équipe menait à ce moment-là sur le score d’un but à zéro comme on peut le voir sur le grand écran du Tottenham Hotspur Stadium, pas sûr qu’ils aient relancé la chanson en fin du match puisqu’ils sont finalement rejoints par leurs adversaires. Un partage des points notamment provoqué par Kane, passeur décisif sur le but de l’égalisation signé Son Heung-min. Malgré une saison poussive collectivement, l’Anglais de 29 ans, lui, tient son rang avec 24 buts en 33 matchs de Premier League. Un départ cet été ne serait donc pas inenvisageable, pour celui qui semble être arrivé au bout de son aventure avec les Spurs – son club formateur -, tandis que MU, dont les attaquants se nomment Wout Weghorst, Antony, Marcus Rashford, Anthony Elanga, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho et Anthony Martial, ne serait assurément pas contre l’arrivée d’une grosse tête dans son secteur offensif.

Harry can smile.

