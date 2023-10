Les South Winners de Marseille se dédouanent des événements de dimanche soir

Dialogue de sourds.

Le communiqué débute avec un titre qui laisse peu de place au doute : les South Winners n’ont rien à voir avec le caillassage des bus lyonnais de dimanche soir. Intitulé « Stop à la diffamation », cette déclaration du groupe de supporters de l’OM met les choses au point, alors que plusieurs casseurs ont été aperçus avec la veste du groupe sur le dos. « Si tel est le cas, ces personnes n’ont strictement rien à voir avec notre groupe et les valeurs qu’il représente. » En rappelant que la couleur orange du groupe a été choisie car c’était la couleur des doublures des bombers portés par les fascistes lors de la création des South Winners. Une manière de prendre le contre-pied de cette idéologie.

Le groupe de supporters condamne « avec la plus grande fermeté et sans ambiguïté les événements déplorables et intolérables qui ont amené les décisionnaires à reporter le match ». Il demande aussi la fin de la « profération et la propagation de mensonges éhontés » qui participent à « de la diffamation pure et simple ». Les South Winners se placent en victimes de l’histoire, demandant à tous les supporters de « ne pas céder aux nombreuses provocations que nous aurons à subir à l’avenir, car ne doutons pas que tout sera mis en oeuvre pour nous accabler ». Et de conclure sobrement son communiqué par cette formule : « Un seul olympique ! L’OM c’est nous ! ».

Aucun mot pour les victimes physiques de ces attaques en revanche.

John Textor aurait également été caillassé à la sortie du Vélodrome