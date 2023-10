Les sauveurs du FCSM décorés par la ville de Montbéliard

Plus sacrés que les vaches.

Au bord du dépôt de bilan cet été, le FC Sochaux-Montbéliard a miraculeusement été sauvé par le duo formé par Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez, désormais respectivement président et président délégué du club. Finalement réintégré en National 1 en début de saison, c’est un club mythique du championnat dont la disparition a été évitée de justesse. Le travail acharné des deux hommes qui a permis ce résultat a été récompensé jeudi soir par la mairie de Montbéliard, qui les a fait citoyens d’honneur de la ville. Des représentants de supporters, des actionnaires et des anciens joueurs étaient présents pour la cérémonie.

🥂 Une réception était organisée ce jeudi par la Ville de Montbéliard en l'honneur de Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez. 🦁📜 Madame le Maire a remis le diplôme de "Citoyen d’honneur de la Ville de Montbéliard" aux deux dirigeants sochaliens. ➡️ https://t.co/q5styVzYM7 pic.twitter.com/fQFdWVBZAR — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) October 12, 2023

De Gea aurait pu sauver le Titanic, mais aurait-il pu sauver Sochaux ?

Sochaux sort de la zone rouge, Versailles lève la malédiction de Jean-Bouin