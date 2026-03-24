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Les pubs de Prague font le plein avant l’arrivée des Irlandais

EA
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Les pubs de Prague font le plein avant l’arrivée des Irlandais

Céad Míle Fáilte ! Bienvenue ! Les pubs de Prague remplissent leurs fûts avant l’arrivée des Irlandais. Ce jeudi, la Tchéquie reçoit l’Irlande en demi-finales de barrages pour la Coupe du monde. L’Irlande n’a plus joué de Mondial depuis 2002, cette rencontre est donc considérée par certains Irlandais comme l’une des plus importantes de l’histoire récente des Boys in Green.

Pour cela, ils seront nombreux à faire le déplacement. 1 024 places précisément étaient disponibles pour des visiteurs qui étaient pourtant 6 000 à demander un précieux ticket. Si les chanceux seront au stade, d’autres supporters feront le déplacement afin de trouver une place à la dernière minute ou tout simplement profiter de l’ambiance en ville et peut-être finir banjaxed.

Les cuves débordent

Avant d’accueillir ce vrai derby des amoureux de boisson houblonnée, les pubs s’activent. « Nous avons commencé à nous préparer dès que le tirage au sort a été annoncé », pose le patron du Dubliner, un pub irlandais (d’où le nom) de Prague, à l’Irish Daily Mirror.

Petite complication : le match a lieu peu de temps après la Saint Patrick, et les stocks ont déjà été vidés« Nous avons dû augmenter considérablement nos commandes de fûts, notamment de Guinness. Mais nous disposons également de six cuves de bière d’une capacité de 1 000 pintes chacune, donc il y en aura à profusion » rassure le patron, conscient qu’il s’en mettra plein les poches ce soir-là.

En revanche, là-bas on est plus pils que Guinness…

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EA

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