Tout savoir sur les barrages de la Coupe du monde 2026

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Les barrages pour la Coupe du monde débutent ce jeudi avec les demi-finales : alors voici une petite notice, aussi précieuse que celle de votre prochaine armoire IKEA, pour ne pas louper la moindre étape des superbes joutes à venir. En Europe, les barrages sont organisés en quatre voies (A à D), chacune avec une finale opposant les vainqueurs de deux demi-finales. Les quatre derniers détenteurs des billets européens pour l’Amérique seront connus le 31 mars prochain, date des finales.

Dans la voie A, le vainqueur de Pays de Galles – Bosnie-Herzégovine aura le plaisir de lutter avec celui d’Italie – Irlande du Nord. Dans la voie B, le meilleur du duel Ukraine – Suède joue contre celui de Pologne – Albanie. Dans la voie C, le gagnant de Slovaquie – Kosovo rencontre celui de Turquie – Roumanie. Enfin, dans la voie D, le plus veinard de Tchéquie – République d’Irlande devra se farcir celui de Danemark – Macédoine du Nord.

Un fonctionnement différent pour les autres continents

Les Européens ont un sacré pot : les autres continents n’ont pu sauver autant de leurs équipes pour espérer rallier le Mondial. La FIFA a organisé des barrages intercontinentaux en deux parcours disputés au Mexique, le A se jouant à Guadalajara et le B à Monterrey.

On s’accroche encore un peu : jeudi à 23 heures en demies du parcours B, la Bolivie affrontera le Suriname. Le vainqueur de cette opposition défiera l’Irak le mercredi 1er avril à 5 heures. Le grand gagnant de cette finale rejoindra d’ailleurs le groupe I de l’équipe de France, qui est d’ores et déjà accompagnée du Sénégal et de la Norvège.

Côté parcours A, la Nouvelle-Calédonie tentera d’écrire encore un peu l’histoire face à la Jamaïque ce vendredi à 4 heures, puis en cas de victoire face à la République démocratique du Congo le mardi 31 mars à 23 heures.

Un menu plus savoureux encore que les boulettes IKEA.

Et si on jouait toute la Coupe du monde au Canada ?