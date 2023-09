Les nouvelles lois britanniques sur les supporters inquiètent grandement l’Écosse

Liberté pour les ultras écossais !

Le gouvernement britannique a annoncé, fin août, un nouveau projet visant à modifier les déplacements de supporters en Écosse. Rédigée par Richard Turfitt, commissaire principal à la circulation pour la Grande-Bretagne, la nouvelle directive couvre « l’accueil de voyageurs à des événements sportifs en Écosse » (et principalement le football), alors que ces règles sont déjà mises en place en Angleterre et au pays de Galles, selon Turfitt. Les mesures apparaissent controversées, car les trois pays ne sont pas au même niveau sur d’autres lois, comme celle de l’alcool vendu dans les stades, chose interdite en Écosse, mais autorisée ailleurs. Avec le changement de règles sur les déplacements, les bus de supporters, par exemple, ne pourront s’arrêter au pub à moins que les supporters consomment « un repas copieux » en plus de leurs pintes.

Parmi les autres lois établies, les groupes itinérants devront informer la police 48 heures avant le départ, les arrêts seront régis par les forces de l’ordre et interdits dans un certain périmètre autour du stade d’accueil, et le départ devra se faire dans les 30 minutes qui suivent le coup de sifflet final. La Fédération écossaise, en accord avec les Ligues du pays, a rejeté ces « propositions inutiles et lourdes ». Le Premier ministre écossais Humza Yousaf, lui, a qualifié ces propositions de « ridicules », ajoutant que les dirigeants n’ont « aucune idée du problème qu’ils tentent de résoudre ».

Joint statement with @spfl and @SWPL: Scottish football expresses concern at proposed new rules for fans travelling on public hire vehicles. — Scottish FA (@ScottishFA) September 5, 2023

Derek Watson, président de Well Society, le groupe de supporters du Motherwell FC propriétaire du club, est l’un des principaux dénonciateurs de ces mesures. « Ces propositions draconiennes mettent en danger les libertés civiles, a-t-il indiqué. Non seulement elles proposent une surveillance plus stricte du supporter de football, mais elles auraient également un important impact négatif sur les petites entreprises et les clubs. Les pubs situés à proximité des différents stades de football en Écosse dépendent du commerce des supporters qui se déplacent pour rester à flot. Plutôt que d’être diabolisés, les supporters devraient être félicités. »

Les clubs sont également montés au créneau, à commencer par les Rangers : « Le club est profondément préoccupé par ces propositions draconiennes (sic) des commissaires à la circulation pour la Grande-Bretagne qui auraient sans aucun doute un effet négatif sur un nombre important de nos supporters qui assistent aux matchs de l’une de nos équipes. » La consultation elle-même indique que la majorité des supporters ne cause aucune perturbation lorsqu’elle voyage.

Il n’y a pas qu’en France que la gestion des supporters fait débat.

Le Centre : la formation stéphanoise et son regard oppressant