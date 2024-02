Les joueuses d’Alsasua photographiées à leur insu dans leur vestiaire

Nouvelle histoire glauque dans le football féminin.

Ce vendredi, alors que l’équipe féminine du club amateur d’Alsasua se douchait dans son vestiaire après un entraînement, des joueuses ont remarqué qu’elles étaient observées. Des individus, placés derrière une fenêtre, étaient occupés à prendre des photos avec des téléphones. Au moment où elles ont voulu rattraper les intrus, ceux-ci ont pris la poudre d’escampette en embarquant dans une voiture qui les attendait pour s’enfuir. Le club espagnol a publié un communiqué pour relater les faits.

Cette intrusion, visiblement préméditée et organisée, est d’autant plus préoccupante quand on sait que plusieurs joueuses d’Alsasua sont des mineures. La capitaine de l’équipe, Maalen Beraza Echarri, a confié au média espagnol Relevo l’inquiétude qui régnait au sein du vestiaire : « Depuis combien de temps cela dure-t-il, et jusqu’où cela peut-il aller ? Quel est l’objectif de ces enregistrements ? On ne sait pas si c’est juste pour eux ou si c’est pour autre chose… Il y a des mineures, et ils peuvent faire beaucoup de dégâts en rendant ces images publiques. Dans le cas d’une jeune fille de 15 ans qui peut avoir des complexes, vous pouvez ruiner sa vie. » Les joueuses affirment avoir reçu le soutien du club, de la ville et des médias. Des mesures ont évidemment été prises pour couvrir les fenêtres du vestiaire et éviter qu’un tel événement se reproduise. Les faits ont été signalés à la police et font déjà l’objet d’une enquête.

