Les joueurs de Leipzig attaqués à coups de chopes à bière

La bière on la boit, on ne la jette pas.

A l’occasion de la demi-finale de la Coupe d’Allemagne qui opposait le SC Fribourg au RB Leipzig, les supporters du quatrième de Bundesliga ont lancé des chopes à bière et des pièces de monnaie sur les joueurs du RBL. L’écart au score était trop large (1-5) pour envisager une éventuelle remontada, menant les spectateurs survoltés à essayer de blesser les remplaçants adverses. Pendant son échauffement, André Silva, l’attaquant du RB s’est écroulé après avoir été heurté à la tête par un des projectiles tirés des gradins. Frustrés de la prestation de leur équipe, les supporters ont tenté d’envahir le terrain, bien repoussés par Michael Gregoritsch, attaquant et buteur de Fribourg. Des actes qui n’ont pas du tout fait sourire joueurs et staff du club selon le quotidien Die Welt : « C’est nul. Cela n’a pas sa place ici, on ne peut que présenter nos excuses », a pesté le directeur sportif du club au micro de Sky après la rencontre.

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer et les joueurs saxons ne se sont pas privés de célébrer leur victoire.

