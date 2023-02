Les galères continuent pour Layvin Kurzawa, gravement blessé au genou

A touché le fond, mais creuse encore.

Parti du PSG l’été dernier pour rejoindre Fulham, Laywin Kurzawa poursuit sa descente aux enfers avec un nouveau gros coup dur. Blessé lors d’une séance d’entraînement avec le club anglais, le latéral gauche a expliqué sur ses réseaux sociaux être victime d’une rupture d’un ligament interne du genou. Cette grave blessure met probablement un terme à la saison du joueur prêté par le PSG, qui ne devrait donc pas rejouer avec les Cottagers pendant quelques mois.

Layvin Kurzawa souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, ce qui devrait l'éloigner des terrains pour un bon moment. Il devrait donc revenir à Paris cet été,sachant que son contrat arrive à échéance en juin 2024. #Kurzawa #PSG pic.twitter.com/9d9G3kJcBD — revonsplusgrand_ (@revplusgrand) February 28, 2023

C’est un nouveau coup du sort pour le joueur de 30 ans (eh oui, 30 ans). Après plus d’un an sans jouer au PSG, Kurzawa espérait se relancer en rejoignant le promu londonien. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour le joueur formé à Monaco, qui n’a disputé que six matchs depuis le début de la saison et n’a pas su s’imposer. Il doit maintenant passer par un processus de convalescence de plusieurs mois avant de tenter de relancer une nouvelle fois une carrière à la dérive depuis quelques années.

