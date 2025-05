Les frères Mac Allister remplissent l’armoire à trophées de la famille

Deux frères, deux fauves.

On ne présente plus Alexis Mac Allister : champion du monde en 2022 et vainqueur de la Premier League cette saison, le milieu de terrain de Liverpool, qu’il a rejoint en 2023, continue sa carrière de la meilleure des manières. Mais ces dernières semaines, un autre Mac Allister a brillé.

Le grand frère d’Alexis, Kevin, a remporté le championnat belge avec l’Union saint-gilloise. Le défenseur argentin de 27 ans, arrivé en Europe en provenance de son pays natal en 2023, jouera donc la Ligue des champions la saison prochaine.

Une famille de footballeurs

Un peu comme les frères Pogba, les trois frangins Mac Allister jouent au football, mais n’évoluent pas dans les mêmes sphères. L’un est titulaire à Liverpool, l’autre à l’Union et l’aîné, Francis, joue en première division argentine avec l’Instituto.

Le milieu de terrain des Reds est le seul à avoir été sélectionné avec l’Argentine pour le moment, mais avec les bonnes performances récentes de Kevin, ce dernier pourrait prétendre à un appel de Lionel Scaloni pour les prochaines échéances.

Leurs chemins se croiseront peut-être en Ligue des champions.

