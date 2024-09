Les Français aiment-ils de moins en moins Kylian Mbappé ?

Grosse baisse dans les sondages pour le candidat centre gauche.

Dans un sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL, on apprend que Kylian Mbappé ne vit plus l’idylle avec le public français qu’il a pu connaître ces dernières années. En effet, seulement 54% des Français (enfin, d’un échantillon de 1005 personnes dont 434 amateurs de football) auraient une opinion positive du néo-Madrilène. Un chiffre raisonnable, mais en forte baisse par rapport au mois d’avril, où il comptait 66% d’opinions positives. Toujours selon le même sondage, 58% d’entre eux le trouveraient sympathique, alors qu’ils étaient 80% en 2019. Mais la plus forte baisse, et peut-être la plus symptomatique de l’image renvoyée par l’attaquant actuellement, concerne sa modestie : seulement 35% des Français le considéreraient comme humble, contre 66% cinq ans auparavant.

De plus, 52% des sondés considéreraient qu’il n’est pas un bon choix pour le brassard de capitaine des Bleus et 54% aimeraient voir « DD » en désigner un nouveau. Une majorité (58%) plébiscite d’ailleurs Antoine Griezmann. On dirait que le feuilleton PSG et son Euro décevant n’ont pas vraiment aidé à l’image du Kyks®, qui devrait toutefois enchaîner les buts pour gentiment remonter la pente.

Blessé pour trois semaines, Mbappé devra se remonter le moral autrement que par l’amour des foules.

