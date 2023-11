Les Bleus ont rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015

Unis.

Selon l’AFP, les joueurs de l’équipe de France ont rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 avant leur entraînement du jour à Clairefontaine. En cercle, bras dessus, bras dessous devant le château, les Bleus ont respecté une minute de silence. Leur officier de sécurité, le commandant Mohamed Sanhadji, a même pris la parole devant le groupe : « Je leur ai parlé de la solennité de cet instant, des valeurs de la République, et je leur ai rappelé que notre pays avait été attaqué ce jour-là », a-t-il raconté.

En ce 13 novembre, les Bleus ont rendu hommage aux victimes des attentats de 2015 à travers une minute de silence avant l'entraînement 🙏 pic.twitter.com/0AiODZVIZ3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 13, 2023

Après ce moment solennel, neuf joueurs, dont Olivier Giroud et le petit nouveau Warren Zaïre-Emery, ont pris part à un entraînement extérieur, tandis que 14 autres étaient en salle. L’équipe de France jouera samedi contre Gibraltar à Nice et ira défier la Grèce à Athènes, le 21 novembre, en match de qualification pour l’Euro 2024. Il y a huit ans, 130 personnes ont été tuées dans les attentats à Paris et au Stade de France à Saint-Denis.

