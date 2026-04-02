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Les arbitres de Ligue 1 demandent une augmentation

TC
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Les arbitres de Ligue 1 demandent une augmentation

Une rémunération pas à la hauteur du talent. Alors que Clément Turpin vient d’offrir la qualification au prochain Mondial à la Bosnie-Herzégovine, le porte-parole du syndicat des arbitres (SAFE), Olivier Lamarre, demande une augmentation de 10% sur les trois prochaines saisons pour les hommes en noir.

À l’étranger, ils sont riches comme Crésus

« Les arbitres des grands championnats européens sont davantage payés que les Français », confie Olivier Lamarre au journal L’Équipe. Avec un salaire moyen brut de 145 000 euros par an, les arbitres français de Ligue 1 se classent derrière leurs alter ego espagnols (264 000€), allemands (194 000€), anglais (180 000€) et italiens (160 000€). « Quand je parle de ces salaires à des présidents de club, ils me disent : “C’est quand même bien payé comme salaire mensuel.” Et je leur réponds : “Non, je parle de salaires annuels…” […] 145 000 euros par an, c’est un beau salaire, mais par rapport aux enjeux du football, aux salaires pratiqués dans cette branche et aux responsabilités d’un arbitre, c’est plus que raisonnable. »

145 000 euros pour se faire insulter tous les week-ends, ça passe !

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TC

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