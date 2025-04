L’équipe de France de futsal officiellement qualifiée pour l’Euro 2026

Qualifiée !

La France sera bien de la partie à l’Euro 2026 de futsal en Lituanie et Lettonie. Ce mercredi, les hommes de Raphaël Reynaud ont validé leur ticket pour les pays baltes en décrochant un match nul face à la Géorgie, quatorzième nation au classement mondial, à Tbilissi (3-3). Un résultat suffisant pour assurer la qualification des Bleus, qui avaient remporté leurs cinq matchs précédents et qui terminent en tête du groupe 10. La Géorgie, deuxième du groupe devant la Bulgarie et le Kosovo, disputera les barrages.

Menée 2-0, la France a renversé la situation via des buts de Michael de Sa Andrade, Abdessamad Mohammed et Nelson Lutin, avant de concéder un ultime but géorgien. L’Euro prendra place du 18 janvier au 8 février 2026 en Lituanie et Lettonie. Seize équipes prendront part à l’événement : les deux pays hôtes, les dix premiers des groupes de qualification et quatre barragistes. C’est la troisième participation de la France à un grand tournoi. En 2018, les Tricolores avaient été éliminés lors de la phase de groupes de l’Euro en Slovénie, avant de décrocher une surprenante quatrième place à la Coupe du monde en Ouzbékistan en 2024.

On espère un nouveau beau parcours, sans polémique cette fois.

