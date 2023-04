Léo Hazard, fils d’Eden, marque un but splendide avec les jeunes du Real Madrid

Alléluia !

Jusque-là, il fallait remonter au 6 septembre pour voir un Hazard faire trembler les filets adverses sous la tunique du Real Madrid. C’était face au Celtic en Ligue des champions. Mais cette disette est désormais révolue : âgé de 10 ans, Léo Hazard, fils d’Eden, a enflammé son petit monde en envoyant une parfaite cartouche du pied droit avec les jeunes de la Casa Blanca. Dans cette équipe, on retrouve aussi Nicolás Courtois Domínguez, le fils de Thibaut Courtois, Lucas Vázquez Rodríguez, premier enfant du feu follet espagnol, ou encore Martín Casillas Carbonero, fils du légendaire gardien de but Iker Casillas et de son ex-femme Sara.

Mira, @hazardeden10, lo que acaba de hacer tu hijo en la #ÍscarCup. 🔥 Widsjfweifnewoc. GOLAZO DE LEO EDEN HAZARD. pic.twitter.com/IGtNckNJ3h — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2023

Léo 1, Eden 1, qui va remporter ce duel à distance ?