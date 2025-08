Un jet de siège fait entrer l’entraîneur de Swindon Town dans une colère noire

Élue connerie du week-end.

Il y a des défaites qui font mal. Et d’autres qui rendent bêtes. Ce samedi, le club de D4 anglaise, Swindon Town, a coulé dans le temps additionnel sur la pelouse de Walsall (2-1), lors de la première journée de League Two. Mais c’est surtout en tribune que le club a vraiment perdu le nord (et un siège).

Alors que Connor Barrett venait d’assommer Swindon à la 91e, un soi-disant supporter dans le parcage a préféré se lever, arracher un siège et le balancer en direction de Myles Roberts, le gardien des Saddlers.

Avis de recherche

À l’issue de la rencontre, Ian Holloway, l’entraîneur du club et grande gueule assumée, n’a pas mâché ses mots face caméra. Sur la chaîne YouTube du club, le coach des Robins a sorti la sulfateuse. « Je suis dégoûté par cette personne. Qui que vous soyez, vous n’êtes pas un supporter de Swindon, a déclaré le technicien de 62 ans. Je ne vous laisserai pas faire et j’espère que vous vous ferez prendre. C’est absolument horrible. Comment osez-vous mettre notre club dans une telle situation ? Nous ne voulons pas de vous dans le football. Si vous avez arraché un siège et l’avez jeté sur quelqu’un, je ne vous supporte pas, qui que vous soyez. Et je vous retrouverai. Je veux que nous trouvions cette personne et que nous la couvrions de honte. »

Dans la foulée, le club a publié un communiqué condamnant une série d’incidents comme l’usage de fumigènes, de jets d’objets, d’insultes et de dégradations… Swindon dit travailler main dans la main avec Walsall et les autorités pour identifier les fauteurs de trouble.

La D4 anglaise, un monde à part.

