L’émotion de Marquinhos après la qualif du PSG

Le rescapé.

Il est le seul, avec Presnel Kimpembe qui ne joue malheureusement plus beaucoup, à avoir été de la partie en 2020 lors de la finale perdue contre le Bayern. Marquinhos a tout connu avec le Paris Saint-Germain et il aura le droit à une deuxième chance, une deuxième finale de Ligue des champions, le 31 mai prochain contre l’Inter.

« Les déceptions donnent de l’expérience »

« C’est une émotion très belle. Le club a tout fait pour mériter ça. Le schéma a été dur, long, avec des confrontations très difficiles. Nous devons profiter au maximum une fois la pression retombée. Le boulot est fait jusqu’à la finale, mais nous voulons vraiment aller chercher ce titre, a déroulé le défenseur brésilien sur Canal+ après la grande joie. On doit bien se préparer pour cette finale. L’équipe est prête pour ce qui va arriver. »

"J'ai déjà perdu une finale, je sais comme ça fait mal" 🗣️ La réaction de Marquinhos à la qualification du PSG en finale de Ligue des champions 🏆#PSGARS | #UCL pic.twitter.com/wl6bI7nEDK — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 7, 2025

Accompagné de son fiston, Marquinhos est revenu sur tout ce qu’il a pu vivre à Paris : « Les déceptions donnent de l’expérience. Ce sont des cicatrices qui restent dans la carrière de joueur. Je veux toujours garder le positif dans le football. Ça te fait grandir, et ça me fait aussi profiter au maximum quand l’équipe est bien, devant au score. Certains viennent d’arriver au PSG, donc je leur rappelle que cet ADN et cette mentalité ne sont pas acquis, il a fallu du temps pour la construire. Certains n’ont pas eu la chance d’être là, donc je profite au maximum d’être toujours dans cette équipe. »

Allez, il mérite bien une coupe aux grandes oreilles, celui-là.

Les images de la fête à Paris !