Leipzig persévérant à Fribourg, le Hertha Berlin toujours en vie

Une manita dans la semaine, une victoire sur la plus petite des marges le week-end : l’irrégularité à la sauce Leipzig.

Dans un remake de la demi-finale de Coupe d’Allemagne largement remportée par le RBL, ce sont à nouveau les coéquipiers de Christopher Nkunku qui font leur loi. Obligé de l’emporter pour faire son entrée dans le top 4 à la place de son hôte, Leipzig démarre bien mieux la partie : Werner heurte le poteau, envoie une frappe au-dessus ou encore se gêne avec Nkunku en provoquant la colère du Tricolore. Mais alors que les débats s’équilibrent, il faut attendre un exploit de l’entrant Kampl pour débloquer la situation et permettre à son équipe de monter sur le podium de Bundesliga. Une opération d’autant plus intéressante que l’Union Berlin se fait surprendre sur la pelouse d’Augsbourg, qui fait un joli pas vers le maintien. Die Fuggerstädter font la différence sur une jolie volée envoyée par Beljo, en début de seconde période.

Tout en bas du tableau, le Hertha Berlin remporte le match des très mal classés en prenant le meilleur sur le VfB Stuttgart pour continuer de croire à un maintien. Bon dernier, le deuxième club de Berlin prend les devants grâce à Kempf. Avant de voir une ancienne tête bien connue en Ligue 1, Guirassy, égaliser pour les visiteurs. Un deuxième but, toujours dans le premier acte, signé Niederlechner permet aux locaux de revenir à trois points de la seizième place. Une lutte sans merci dans laquelle est pleinement impliqué Bochum, battu sur la pelouse du Borussia M’Gladbach. Le dixième pion de la saison de Jonas Hofmann et un but de Lars Stindl dans le temps additionnel suffisent au bonheur des Fohlen, bien tranquille dans le ventre mou de cette Buli. Enfin, le duel le plus prolifique reste l’opposition entre Hoffenheim, toujours sous la menace, et l’Eintracht Francfort. Là encore, c’est le plus petit qui mange le gros, les locaux l’emportant largement grâce à Baumgartner, un penalty de Kramarić et Bebou, malgré la réduction du score de ce bon vieux Mario Götze après la pause.

Onze buts en cinq matchs : c’est plus ce que c’était, la Bundesliga.

Les résultats :

Fribourg 0-1 RB Leipzig

But : Kampl (73e)

Borussia M’Gladbach 2-0 Bochum

Buts : Hoffmann (35e) et Stindl (90e+1)

Hertha Berlin 2-1 VfB Stuttgart

Buts : Kempf (29e) et Niederlechner (45e+2) pour le Hertha // Guirassy (38e) pour le VfB

Augsbourg 1-0 Union Berlin

But : Beljo (53e)

Hoffenheim 3-1 Eintract Francfort

Buts : Baumgartner (8e), Kramarić (41e, SP) et Bebou (45e+3) pour Hoffenheim // Götze (54e) pour l’Eintract

Expulsion : Nsoki (48e) pour Hoffenheim

