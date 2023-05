Leeds freine Newcastle

Leeds 2-2 Newcastle

Buts : Ayling (7e) et Kristensen (79e) pour les Peacocks // Wilson (31e, SP et 68e, SP) pour les Magpies

Expulsion : Firpo (91e) pour Leeds

Un point qui n’arrange personne.

Sur la pelouse de Leeds, Newcastle concède le nul ce samedi après avoir pourtant pris les devants grâce à deux pénaltys de Wilson (2-2). Face à des Peacocks qui restent sur cinq défaites et un nul lors de leurs six dernières sorties, les Magpies se font surprendre d’entrée. Bamford dépose un caviar sur la caboche de Rodrigo, Pope sort une belle horizontale, mais Ayling surgit parfaitement pour pousser la gonfle dans le but vide et faire exulter Elland Road (1-0, 7e). Malheureusement pour Leeds, la suite de ce premier acte va parfaitement illustrer pourquoi les hommes d’Allardyce jouent le maintien et ceux d’Howe la C1. Les deux équipes bénéficient tour à tour d’un pénalty. Bamford est le premier à s’y essayer, mais bute sur Pope, manquant ainsi l’occasion de faire le break. Wilson, lui, ne se manque pas au moment d’égaliser à la suite d’une faute de Wöber sur Isak (1-1, 31e). Récompensés de leurs efforts, Almiron et compagnie continuent de pousser, mais l’Espagnol n’accroche pas le cadre juste avant la pause (45e).

Le passage au stand ne change pas grand-chose à la dynamique des deux écuries. Newcastle continue d’appuyer sur l’accélérateur pendant que Leeds peine à s’approcher des cages de Pope. Il faut pourtant un nouveau pénalty à la suite d’une main, pas forcément évidente, de Firpo. Comme en première période, Wilson ne tremble pas et envoie une praline sous la barre de Robles (1-2, 68e). Les Magpies insistent ensuite pour se mettre définitivement à l’abri, mais se font, encore une fois, refroidir. Sur un coup de billard dans la surface à la suite d’un corner, Kristensen en profite pour balancer une demi-volée, détournée par Trippier, qui vient tromper Pope (2-2, 79e). Réduit à dix à l’entrée du temps additionnel à la suite du deuxième jaune reçu par Firpo (91e), Leeds parvient à résister aux derniers assauts de Saint-Maximin et sa troupe pour gratter un point qui pourrait compter dans la course au maintien. Newcastle reste troisième, mais offre à Manchester United la possibilité de revenir à hauteur dès ce samedi après-midi face à Wolverhampton.

Et pour officialiser le retour en C1, il faudra encore patienter.

Leeds (4-3-3) : Robles – Ayling, Kristensen, Wöber, Firpo – McKennie, Koch, Greenwood (Forshaw, 46e) – Rodrigo (Aaronson, 87e), Bamford (Struijk, 92e), Harrison (Gnonto, 64e). Entraîneur : Sam Allardyce.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier (c), Schär, Botman, Burn – Joelinton, Guimaraes, Willock (Anderson, 87e) – Almiron (Gordon, 72e), Wilson (Saint-Maximin, 73e), Isak. Entraîneur : Eddy Howe.

