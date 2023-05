Pronostic Leeds Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle s’en sort à Leeds

Les 3 dernières journées de Premier League s’annoncent passionnantes, puisque, de la lutte pour le titre au maintien, rien n’est encore joué. Sauvé lors de la dernière journée l’an passé, Leeds se retrouve de nouveau dans une situation inconfortable en avant-dernière position du classement. Toutefois, tout reste encore possible, puisque la formation du nord de l’Angleterre a dans sa ligne de mire les premiers non-relégables. Les Peacocks viennent de nommer Sam Allardyce pour tenter de sauver le club. Big Sam est le troisième entraîneur de Leeds cette saison, après Jesse Marsch et Javi Gracia. Pour sa première sur le banc, Allardyce a vu ses hommes s’incliner logiquement à l’Etihad face à Manchester City (2-1). Le score est plutôt flatteur, car les Skyblues ont eu de nombreuses opportunités d’aggraver la marque, mais ont buté à plusieurs reprises sur les montants. Le nouvel entraîneur se réjouira de la réaction des siens en fin de match avec le but de Rodrigo. Le portier français de Leeds, Ilan Meslier, est le grand perdant de l’arrivée de Big Sam qui lui préfère l’expérimenté Robles. La dynamique actuelle des partenaires de Luke Ayling est catastrophique avec pas moins de 6 matchs sans le moindre succès (5 revers et un nul).

En face, Newcastle est aussi engagé dans une course, celle à la Ligue des champions. Bien placés depuis plusieurs semaines et auteurs d’excellentes prestations, les Magpies devraient selon toute vraisemblance parvenir à décrocher l’une des 4 premières places. 3e, Newcastle possède 3 points d’avance sur Liverpool et un match de plus à disputer. Cependant, les Reds finissent en trombe, et la bande de Howe n’a pas un calendrier des plus simples avec ensuite des affrontements face à Brighton, Chelsea ou une formation de Leicester qui joue le maintien. Pour s’éviter tout problème, Newcastle serait inspiré de s’imposer à Elland Road ce samedi. Le week-end dernier, les partenaires de Bruno Guimaraes se sont inclinés à domicile face à Arsenal (0-2), après 3 victoires consécutives. Pour redresser la barre, Howe compte sur ses hommes forts de fin de saison, à savoir Callum Wilson (15 buts), Alexander Isak (10 buts) et le surprenant Murphy (4 buts dont 3 lors des 4 derniers matchs). Solide depuis l’entame de la saison, Newcastle devrait se sortir du piège tendu par son ancien entraîneur Sam Allardyce.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

