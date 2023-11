Le TFC alerte sur un arnaqueur qui se fait passer pour un ancien joueur du club

Ce n’était pourtant pas le meilleur des arnaqueurs.

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, Toulouse FC a alerté l’ensemble des acteurs du foot quant aux actes frauduleux commis par un usurpateur d’identité depuis 18 mois. Ce dernier se fait passer pour Nicolas Dieuze, ancien joueur des Violets, avec lesquels il a joué près de 200 matchs. L’usurpateur affirme à ses cibles qu’il est « un agent de joueurs travaillant pour le TFC et ancien joueur de l’équipe de France » et qu’il peut convaincre le club de signer les joueurs qu’il approche.

Plusieurs problèmes donc : déjà, Nicolas Dieuze, passé par le club à deux reprises entre 1999 et 2001, puis entre 2003 et 2008, n’est plus lié d’aucune façon au club de la Ville rose. Et surtout, il n’a jamais joué pour les Bleus dans sa carrière. L’ancien milieu de terrain est cependant bien devenu agent de joueur après avoir pris sa retraite en 2015. Le Téfécé ainsi que son ancien joueur ont effectué des signalements auprès de la police.

Il est encore loin du niveau de Frank Abgnale Jr.

