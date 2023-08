Le Stade rennais lance son équipe féminine senior

L’effet Coupe du monde.

Le Stade rennais va lancer cette saison son équipe féminine senior, un peu plus de deux ans après avoir ouvert une section dédiée aux filles, qui compte aujourd’hui 90 licenciées (les jeunes inclues). Pas encore de D1 Arkéma et de chocs face à l’OL ou le PSG pour les Bretonnes, qui vont débuter en D1 au niveau district, avant peut-être de grimper les échelons jusqu’aux meilleures divisions.

« On va essayer de développer le football féminin dans la région et aux alentours du SRFC et on va bien voir où ça va nous mener. Ce ne sont que des prémices, il faut les infrastructures», expliquait ce mardi matin le président Olivier Cloarec. La section sera chapeautée par Romain Danzé et Michel Sorin, alors que les entraînements se dérouleront sur le nouveau terrain synthétique du Moulin du Comte, à quelques centaines de mètres du Roazhon Park. Le club breton discute avec la mairie pour définir où les Rouge et Noir pourront disputer leurs matchs.

Vivement le premier trophée.

