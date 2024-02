Le Stade brestois va racheter les terrains de son centre de formation

Tiens, une mairie et un club de foot qui peuvent s’entendre.

Deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, le Stade brestois connaît une saison presque parfaite sportivement. Les Ti’zefs sont plus que jamais engagés dans le projet de développement du club, qui va se doter d’ici 2027 d’un nouvel écrin. Selon Le Télégramme, le club breton ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il devrait racheter à la ville le site de Pen Helen contre une indemnité de 375 000 euros. Jusqu’en 2016 et la construction des nouvelles structures à Kerlaurent, ce lieu abritait le centre d’entraînement du groupe professionnel. Aujourd’hui, ce complexe sportif, doté de deux terrains, accueille les différentes équipes du centre de formation.

Le site, qui sert également à la réserve et à la section féminine, sera remis aux normes avec notamment la construction de nouveaux vestiaires et la transformation du terrain en herbe en un synthétique, à l’instar du second, déjà présent. « Le SB29 s’est décidé à remettre le centre de formation à la hauteur des exigences du haut niveau. […] Comme ils voulaient investir beaucoup pour cela, il fallait qu’ils deviennent propriétaires des lieux », s’est exprimé Patrick Appéré, adjoint aux Sports à la mairie.

C’est aussi comme ça qu’un club grandit.