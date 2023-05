Le Red Star trébuche contre Cholet, Dunkerque et Concarneau patinent

Pour la montée, il faudra s’accrocher.

Après trois victoires d’affilée, le Red Star a raté le coche contre Cholet dans un stade Bauer à guichets fermés (1-2). Les hommes d’Habib Beye ont pourtant dominé la rencontre. Martin Experience a sauvé une tête de Loïc Kouagba sur sa ligne (18e), Fodé Doucouré a trouvé le poteau (36e) et Baptiste Valette s’est opposé à Hacène Benali (33e), Aniss El Hriti (45e+1) ou Jovany Ikanga (52e). Piégé par un accrochage dans la surface, le Red Ster a concédé l’ouverture du score sur un penalty de Noah Fatar (45e+5). Doucouré a égalisé (57e), sans que son équipe réussisse à faire la différence par la suite. Sur un fil suite au deuxième jaune du capitaine Kouagba (71e), les Audoniens ont été sauvés par leur poteau (89e) puis leur gardien Ludovic Butelle (90e), avant de craquer en contre devant Andgelo Mosset (90e+3).

Le SO Cholet crucifie le Red Star FC dans les arrêts de jeu Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/vx8Vxo8Gb0 — Championnat National (@NationalFFF) May 12, 2023

Aucun prétendant à la montée n’a gagné. Leader virtuel pendant un temps grâce à une frappe chirurgicale d’Alain Ipiélé, Dunkerque s’est fait reprendre à Bourg-en-Bresse (1-1). Concarneau s’est même incliné contre Le Puy, porté par le doublé de Mohamed Ben Fredj (2-1). Les relégués n’ont pas fait de la figuration puisque le Paris 13 Atlético a brisé les derniers espoirs versaillais de montée (1-0). Le grand gagnant du soir se nomme donc Martigues, toujours leader avant de défier Nancy lundi. En bas de tableau, Villefranche a réalisé la belle opération en éparpillant le Stade briochin dans le match de la peur (5-1). Un succès synonyme de sortie de la zone de relégation.

Après cinq défaites de rang, Avranches s’est aussi donné de l’air face à la lanterne rouge Bastia-Borgo (3-1). Noah Françoise a idéalement lancé les siens en marquant après seulement 95 secondes de jeu sur une offrande de Nicolas Mercier, permettant aux Normands de revenir à hauteur du premier non-relégable, Bourg-en-Bresse. La course au maintien s’annonce terriblement indécise, et Châteauroux fera partie de l’équation. La Berrichonne a mordu la poussière à Sedan, punie par deux coups de tête de Mohamed Fadhloun et Maxence Carlier, venu punir la sortie hasardeuse de Tommy Plumain, avant que le buteur maison Alexandre Ramalingom ajoute sa pierre à l’édifice (3-2). Les Castelroussins ne comptent que deux points d’avance sur la zone rouge à deux matchs de la fin.

ChâteaurOUT ?

Red Star 1-2 Cholet

Buts : Doucouré (57e) // Fatar (45e+5 sp) et Mosset (90e+3)

Expulsion : Kouagba (71e)

Le Puy 2-1 Concarneau

Buts : Ben Fredj (28e sp, 82e) // Paro (40e)

Bourg-en-Bresse 1-1 Dunkerque

Buts : Rivas (67e) // Ipiélé (9e)

Sedan 3-2 Châteauroux

Buts : Fadhloun (21e), Carlier (30e), Ramalingom (31e) // Mbengue (34e), Verdier (76e)

Avranches 3-1 Bastia-Borgo

Buts : Françoise (2e), Sacko (45e sp), Koyalipou (81e) // Sangaré (90e+3)

Paris 13 Atletico 1-0 Versailles

Buts : Kikonda (12e)

Villefranche 5-1 Stade briochin

Buts : Gromat (13e, 65e) Dhib (44e), Ba (59e sp) et Belle (86e) // Guirassy (56e)

