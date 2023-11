Le Real poursuit sa valse des prolongations

Une pépite de plus bien au chaud.

Eduardo Camavinga, Rodrygo, Vinicius Junior, la liste des joueurs prolongés au Real Madrid avait déjà fière allure depuis quelques jours, elle s’est encore embellie ce jeudi, avec l’annonce de la prolongation de Federico Valverde jusqu’en 2029. Débarqué dans la capitale espagnole en 2016, au sein du Castilla, pour la somme de cinq millions d’euros en provenance de Penarol, l’Uruguayen a fait ses classes en équipes de jeunes puis à la Corogne, avant d’intégrer l’équipe première du club merengue en 2018.

Âgé de 25 ans, l’international a déjà disputé 220 matchs avec le champion d’Europe 2022 après une montée en puissance progressive année après année. Cette saison, il a déjà disputé 16 matchs, pour un but et trois passes décisives, au-delà même de son impact à la récupération et dans le jeu. Aux côtés d’Aurélien Tchouaméni, il fait partie des indéboulonnables de l’entrejeu madrilène, et sa prolongation est un gage de la confiance que lui donne le Real.

À qui le tour pour prolonger ?

Ligue des champions : tous les qualifiés pour les huitièmes et les éliminés après quatre journées