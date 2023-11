Camavinga prolonge avec le Real Madrid jusqu’en 2029

Et une, et deux, et trois prolong’ !

Après les annonces récentes des prolongations de Vinícius Júnior et Rodrygo, le Real Madrid a confirmé ce mardi la prolongation de sa pépite française, Eduardo Camavinga. Arrivé dans la capitale espagnole en 2021, l’ancien du Stade rennais a prolongé son bail jusqu’en 2029 avec les Merengues.

Depuis son arrivée au club, l’international français de 20 ans a déjà remporté la Ligue des champions avec le club madrilène, et tous les autres trophées possibles qu’il aurait pu gagner avec son club. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, il a aussi découvert les joies d’évoluer au poste d’arrière gauche, lui qui est milieu de terrain.

Next Valverde pour le carré magique.