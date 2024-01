Le RC Lens libère Wuilker Fariñez

Il a été roulé dans la Fariñez.

À six mois de la fin de son contrat, Wuilker Fariñez quitte le RC Lens, comme l’a annoncé le club artésien ce jeudi dans un communiqué. Le portier vénézuélien, arrivé chez les Sang et Or en 2020 en provenance de Millonarios, quitte l’institution lensoise avec laquelle il a disputé 25 matchs (cinq clean sheets).

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑾𝒖𝒊𝒍𝒌𝒆𝒓 ❤️💛 Le portier 🇻🇪 a été libéré des six derniers mois de son contrat, après des échanges teintés de respect. Le Racing salue celui qui portait le numéro 1, gardien exemplaire dans l’investissement et homme de grande valeur. 👉 https://t.co/VKhVqgu6Kn pic.twitter.com/vVdc1q3INL — Racing Club de Lens (@RCLens) January 18, 2024

« Cette décision, prise conjointement, répond à un double objectif, faciliter d’une part la recherche d’un nouveau défi sportif à la hauteur de la détermination de Wuilker et d’autre part, pour le club, de s’inscrire dans la réglementation en matière d’inscription de joueurs extracommunautaires », expliquent les Lensois. En attendant qu’il retrouve un club, Fariñez a été autorisé à s’entraîner avec le groupe professionnel jusqu’à la fin de la saison. En juin 2022, il s’était rompu les ligaments antérieurs du genou gauche. Une blessure dont il était revenu qu’en novembre dernier.

Par respect, ils ont attendu qu’il revienne pour le virer.

