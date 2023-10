Le RC Lens d’accord avec la mairie pour racheter Bollaert

Un président devrait dire ça.

Après le début de saison chaotique du RC Lens, en partie effacé par sa dernière semaine (victoire face à Arsenal, nul dans le derby), son président, Joseph Oughourlian, a pris le temps de revenir sur ces dernières semaines au micro de France Bleu Nord. Et le boss lensois a reconnu sa responsabilité : « Nous n’avons pas réussi à constituer l’ensemble de notre effectif assez tôt durant l’été. On a peut être sous-estimé l’impact de la transaction d’Openda. En le vendant à un prix aussi élevé, nous avons créé une espèce d’anticipation de la part des clubs qui voulaient nous vendre des attaquants. Et cela nous a freiné dans le recrutement d’un numéro 9 ». Avant qu’il ne valide l’arrivée d’Elye Wahi, à 4h du matin, depuis New York.

Un gros coup rendu possible grâce à vingt millions d’euros injectés par un nouvel investisseur (Side Invest), alors que le club est « en discussion avec d’autres investisseurs potentiels » pour une somme « jusqu’à 50 ME », a révélé Oughourlian. Des liquidités qui seront bien utiles, puisque le RC Lens est sur le point de racheter le stade Bollaert, révèle le président : « On s’est mis d’accord avec la mairie de Lens. Il nous faut maintenant l’approbation du ministère des finances. Le club va pouvoir faire fructifier cet actif ». Ce qui serait un renfort de poids pour le RCL, qui veut « être dans le top 8 régulièrement, être outsider et prendre de temps en temps une place européenne. »

Et taper un club anglais au passage.

