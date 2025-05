Le PSG qui perdait en 8es de finale de Ligue des champions ne vous manque pas

Non à la nostalgie.

Un an après avoir échoué en demies de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la finale. De quoi faire oublier les deux années avant où le PSG a échoué en huitièmes de finale. Un stade de la compétition où les Parisiens s’étaient aussi arrêtés pendant trois ans de suite entre 2017 et 2019. Une mauvaise période qui ne vous manque pas puisque vous êtes 58% à ne pas regretter cette époque où le PSG échouait en huitièmes de finale de Ligue des champions.

L’amour du beau jeu

Parmi ceux qui ne regrettent pas du tout cette époque, on retrouve FRANCO BAS RESILLE qui n’a visiblement pas apprécié les deux années de Lionel Messi à Paris : « Non le PSG de Messi, Neymar et Mbappé ne me manque pas. » Mais il n’y a pas que les supporters du PSG qui sont contents que cette période soit terminée, il y a aussi les amoureux du beau jeu comme Avostanis – « J’aime le foot et donc je ne peux pas regretter qu’une équipe propose un bien meilleur jeu qu’auparavant » – ou alain boksic : « À une époque de la rivalité Messi-Ronaldo, j’en étais à me demander si le Ballon d’or n’allait pas finir par devenir plus important que les titres. Alors n’importe quelle équipe qui vient rappeler que le foot est avant tout un sport collectif, même si c’est Paris, ça me va. J’ai mis non. »

Crailoen se permet même un parallèle avec l’équipe de France pour expliquer son vote : « Je ne crois pas qu’en 1998, on ait regretté les EDF des deux décennies précédentes, ni celles de 82 ou 86, ni celle de l’Euro 92 ou de novembre 1993, quelle que soit l’affection ou la désaffection qu’on ait eu pour ces équipes. » La Fédération française de la lose ne valide probablement pas ce propos.

Les Guignols, les taupes et Éverton

Dans le camp d’en face, on retrouve forcément des supporters de l’OM ou d’autres qui n’aiment pas ce Paris Saint-Germain. Mais aussi ceux qui aiment s’amuser du malheur des autres comme GrosLapin – « C’était comme attendre l’heure des Guignols sur Canal + à la grande époque. Un bon moment, qui égayait un peu l’hiver. Mais les choses ont changé » – ou Lakhdar Halloumi : « Ce qui me manque vraiment, c’est la fameuse crise de novembre, la vraie la seule dans l’histoire du club. Joueurs blacklistés, entraîneurs virés, taupes. Plaisir de gourmet à l’époque. »

Si Sissounet en a marre d’être heureux en mars – « Oui ça me manque de tirer la gueule un mois entier à partir de la St-Valentin » – certains vont même plus loin en regrettant l’époque où le Paris Saint-Germain n’appartenait pas au Qatar. C’est notamment le cas de Nati/ger : « Le PSG pré-qatari oui il me manque. Stresser contre Lorient, Saint-Étienne… être heureux d’une deuxième place ou d’une victoire face à Twente… ! C’était dingue ! » Mais aussi de j.TAGGART : « Moi, c’est celui de Bourillon, de Digard et d’Éverton Santos qui me manque. »

Non, Éverton Santos ne manque à personne.

Un supporter d’Arsenal filmé en train de tenir des propos racistes au Parc des Princes