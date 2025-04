Le PSG privé d’Ousmane Dembélé et de Willian Pacho face au Havre

On avait complètement oublié que le PSG jouait encore en Ligue 1.

Oui, Paris est champion de France depuis le début du mois d’avril, mais doit tout de même terminer le championnat. Alors pour la réception du Havre, ce samedi (17 heures), Luis Enrique a décidé de voyager léger. Pas d’Ousmane Dembélé, laissé au repos, ni de Willian Pacho, malade. L’international équatorien est remplacé par Noham Kamara (18 ans) arrivé chez les jeunes l’été dernier en provenance de l’US Torcy. Il s’agit de sa première convocation en professionnel.

Le groupe parisien pour #PSGHAC 📑 Coup d'envoi 17h au Parc ! 🔴🔵 pic.twitter.com/Jq2F0O4dK1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 19, 2025

Jugé comme le match « potentiellement le plus compliqué de la saison sur le plan de la motivation » par Luis Enrique en conférence de presse – en raison du titre déjà acquis et de la focalisation de ses joueurs sur la Ligue des champions – ce duel pourrait donc offrir au Havre (seizième et barragiste), la possibilité de gratter un ou trois précieux points dans sa course au maintien.

Car Paris est souvent généreux en fin de saison.

