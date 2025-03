Le PSG débloque 750 abonnements pour la saison prochaine

Ça va se pousser au guichet.

Dans le teasing de sa campagne de réabonnement pour la saison 2025-2026, diffusée fin février, le PSG a annoncé débloquer 750 abonnements de plus par rapport à la saison dernière. L’initiative tend à récompenser les supporters les plus fidèles du club parisien, dans un contexte où les places au Parc sont sujettes à des reventes, aux prix qui flambent à tout-va.

Pour parler à ses fans, le PSG avait d’ailleurs diffusé sur ses réseaux un clip promotionnel où apparaissent plusieurs abonnés du club de la capitale. D’autant plus que ces 750 places ne seront donc pas vendues au grand public, qui sont logiquement vendues à prix supérieur par rapport à une place abonnée. Elles seront cependant réparties principalement en haut de la tribune Paris, indique RMC Sport.

Le Paris Saint-Germain dévoile « Tout l’Amour de Paris » sa nouvelle campagne d’abonnement pour la saison 2025-2026. Fidèle à l’esprit du Club, cette campagne célèbre la passion, l’identité et le lien indéfectible qui unit le Paris Saint-Germain et ses supporters. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 28, 2025

97,5% de taux de réabonnement

Dans cette annonce, le PSG en a profité pour communiquer son taux de réabonnement : 97,5%, depuis plus de cinq ans. La billetterie du club parisien reste également sur 156 matchs sur guichets fermés, et bientôt 157 avec la réception de Liverpool ce mercredi soir. Un joli coup de com, qui intervient aussi dans un contexte où Paris se frotte à plusieurs difficultés pour trouver l’emplacement de son futur stade.

Reste désormais à savoir le prix de ces précieux sésames.

