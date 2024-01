Y a-t-il plus respectable qu’un oligarque russe ?

Dans une information révélée par Les Échos et L’Équipe, on apprend que Dmitri Rybolovlev, actionnaire majoritaire de l’AS Monaco (66,67%) depuis 2011, serait prêt à vendre ses parts dans le club. Depuis cette annonce, le prince Albert II a précisé au média local Monaco-Matin être « très attentif au profil du nouvel actionnaire ». Lui-même actionnaire minoritaire du club derrière Rybolovlev (33,33%), le prince n’envisage pas d’augmenter sa participation, mais plutôt « de rester dans cet ordre de grandeur ». Il a tout de même confirmé « avoir échangé avec l’entourage » de l’oligarque, mais pas directement avec le dirigeant russe. Enfin, Albert II a conclu en assurant que « si nouvel actionnaire il y a, il faut un certain profil, quelqu’un de solide et respectable. Nous serons très attentifs sur ce point. »

En championnat, l’AS Monaco occupe actuellement la quatrième place du classement, avec 33 points. Les hommes d’Adi Hütter se placent à deux unités du deuxième, Nice, mais possèdent seulement quatre points d’avance sur Reims, sixième.

Le prince veille au grain sur son Rocher.

Monaco : à qui la tête en Principauté ?