Le président du FC Martigues adresse une lettre ouverte à la FFF

Et toc, il n’y a pas que les clubs qui jouent la coupe d’Europe qui peuvent se plaindre.

Avec seulement 18 clubs en National, la troisième division ne compte que 34 journées et, malgré ça, la Fédération française de football arrive à faire des mécontents au niveau du calendrier. Le FC Martigues se sent lésé et l’a fait savoir ce jeudi à travers une lettre acerbe écrite par son président, Alain Nersessian. Après avoir débuté leur saison le lundi 14 août face à Nîmes (1-1), alors que toutes les autres rencontres s’étaient jouées trois jours plus tôt, les Sang et Or avaient rechaussé les crampons dès le vendredi suivant. Une situation qui va se répéter entre le lundi 4 septembre, face au Red Star, et le vendredi 8, sur la pelouse de GOAL FC.

✉️ Lettre ouverte du Président ! Le FC Martigues interpelle la Fédération Française de Football ! Retrouvez l'intégralité de la lettre du président ici ⬇️https://t.co/Ru4KSfsvAG — FC Martigues Officiel (@fc_martiguesoff) August 24, 2023

« Programmer deux fois en 4 journées le FCM (et par conséquent l’obliger à jouer deux fois deux matches en 4 jours) ne trouve aucune justification sportive, économique, sociale ou je ne sais trop quoi », pointe du doigt le président martégal. La rencontre du lundi soir, diffusée sur Canal+, met souvent en scène les formations vedettes du National et Alain Nersessian s’étonne de ne pas avoir vu Niort, Sochaux ou Nancy programmé en sortie de week-end. « Au lieu de partir en bus le jour de match nous sommes contraints d’avancer au jeudi, de caler une séance d’entrainement vers Lyon. Coût du déplacement 9 000 euros au lieu de 3 000. », indique le dirigeant qui ne dispose d’ailleurs pas d’un effectif aussi fourni que les géants européens contraints de jouer tous les trois jours.

Il termine en indiquant mystérieusement prendre « toutes (ses) responsabilités concernant le match contre le Red Star. »

