Le président de Laval s’oppose à la Ligue 2 le vendredi

Le feuilleton de la LFP se savoure comme du petit lait à Laval.

La programmation télé des trois premières journées de Ligue 2 fait jaser car le multiplex est de retour le vendredi soir à 20 heures, et non plus le samedi à 19 heures. Sauf que voir des Martigues-Guingamp et Troyes-Caen est plus facile pour les fans en plein week-end qu’à la sortie du boulot. Dans un entretien réalisé à Ouest-France, le président du Stade lavallois Laurent Lairy a exprimé sa déception. « Pour nous, c’est une mauvaise décision le vendredi. Je pense à tous les supporteurs qui travaillent. Ce n’est pas pratique pour eux de se déplacer pour aller voir un match à l’extérieur. Je suis désolé pour nos supporters. Mais parce que cet appel d’offres est totalement fermé, c’est le diffuseur qui décide puisque c’est lui qui paie. Il nous a imposé ce multiplex le vendredi. […] C’est évidemment mieux pour tout le monde le samedi soir. Le diffuseur choisit, c’est normal. Il a des abonnés. Le problème d’un appel d’offres fermé, c’est que vous ne pouvez pas discuter », estime-t-il.

Le boss mayennais en profite pour exprimer sa préférence pour un système de droits tv ouvert : « Il faut créer une coque qui soit propriété de la LFP, vous lancez un tarif de connexion. À partir de là, n’importe quel diffuseur peut acheter la connexion. À chaque journée, toute l’année. Que ce soit L’Équipe, Amazon, BeIn, TF1, Canal+, ce que vous voulez. C’est vers ça qu’il faut aller à terme. Il faut passer d’un système fermé à un système totalement ouvert. Faire des appels d’offres pour obtenir des droits, je pense que c’est d’un autre temps. Aujourd’hui, il faut laisser les gens consommer quand ils ont envie de consommer, avec leurs propres abonnements. »

Le président des Tangos, septièmes de Ligue 2 cette saison, est plus largement revenu sur la baisse du montant des droits TV, et donc du budget lavallois. Celui-ci a diminué de 10%. Il raconte : « La négociation a été très compliquée, elle a abouti. Il s’agit maintenant de faire avec. Au-delà des droits, il y a quelques frais qui viennent s’additionner, qui sont déduits de ces droits et qui imputent tous les budgets pour la saison 24-25, que ce soit pour les clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Tout ça, ça nous oblige à revoir nos budgets, à limiter notre recrutement et à avoir une gestion prudentielle pour toute la saison. »

La LFP, championne de France des mauvais choix.

