L'Association nationale des supporters dénonce la nouvelle programmation de la Ligue 2

Le foot français n’a pas encore repris, mais les polémiques continuent de s’enchaîner.

Deux mois après l’officialisation du calendrier de Ligue 2 BKT, la LFP a dévoilé ce jeudi la programmation télé des trois premières journées de l’antichambre du foot français, et surprise ! Le multiplex est de retour le vendredi soir à 20 heures, et non plus le samedi à 19 heures. Selon L’Équipe, ce changement aurait été fait à la demande de bein Sports, qui diffusera par ailleurs un de Ligue 1 par journée. La raison ? La chaîne qatari retransmet également la Liga, la Serie A ou encore la Bundesliga et ne souhaiterait pas mettre en concurrence les différentes rencontres. Il s’agirait qu’un Ajaccio-Rodez ne vienne pas concurrencer un RB Leipzig-Eintracht Francfort…

À peine la programmation dévoilée, les critiques n’ont pas tardé à naître sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, l’Association nationale des supporters (ANS) a dénoncé la décision « rétrograde » de bein Sports qui « ramène plus de 10 ans en arrière ». Scénario « désastreux », programmation « néfaste », les mots choisis par l’association, largement relayés sur X, sont forts. « Il est regrettable de constater que le diffuseur profite de la situation complexe autour des droits TV pour prendre une telle décision au détriment de tout l’écosystème du football, montrant ainsi un manque de considération flagrant envers les supporters et l’ensemble des acteurs impliqués dans ce sport », poursuivent les représentants des supporters français, qui assurent se réserver le droit de « prendre des mesures plus drastiques à l’encontre de cette chaîne », en cas de confirmation de la programmation.

Dix ans plus tard : même chaîne, même erreur, même combat : le foot c’est week-end ! pic.twitter.com/x4ljbuebmc — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) August 1, 2024

Tout va merveilleusement bien dans le football français.

